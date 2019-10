Gazzetta – Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Il Bologna che scenderà in campo domani con la Lazio sarà parzialmente rimaneggiato a causa di alcune assenze, ma è da registrare il ritorno dal primo minuto di Danilo. Rossoblù in campo con il classico 4-2-3-1, in porta Skorupski, linea difensiva formata da Tomiyasu, Danilo e Denswil, con Bani che torna in panchina, mentre sulla sinistra è confermato Krejci. In mediana torna Poli che riprenderà il suo posto accanto a Medel. Trequarti formata da Orsolini, Sansone e Svanberg, con lo svedese chiamato a non far rimpiangere Soriano. Palacio sarà invece il terminale offensivo.

La Lazio invece, dopo il parziale turnover in Europa League, si presenta al Dall’Ara con la formazione titolare praticamente al completo. 3-5-2 per Inzaghi, con Strakosha in porta, difeso dalla linea formata da Radu, Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo giocheranno Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre gli esterni saranno Lulic e Marusic. In attacco ovviamente Ciro Immobile, infine ballottaggio per l’altro posto in attacco tra Caicedo e Correa.