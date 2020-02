Manca sempre meno all’attesissima sfida tra Bologna e Brescia con i rossoblu ancora in piena emergenza difensiva e con le rondinelle alla disperata ricerca di punti salvezza. Scelte obbligate per Mihaijlovic con qualche dubbio a centrocampo (Poli in vantaggio su Dominguez) mentre Corini conferma ancora il tandem offensivo composto da Torregrossa e Ayè.



