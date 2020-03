Gazzetta-Le opzioni riguardanti l’Europeo

Campionati europei sempre più verso il rinvio con la giornata di oggi decisiva dal punto di vista organizzativo.

Con la riunione prevista nel pomeriggio infatti dovrebbe essere ufficiale il rinvio alla prossima estate.

Nelle ultime ore però sembra farsi spazio anche un’idea abbastanza particolare che vede lo svolgimento degli europei in autunno, con inizio fissato a novembre.

Nel frattempo sul fronte Serie A si valuta la possibilità di tornare in campo il 2 maggio con chiusura entro il 30 giugno. Non ancora del tutto accantonata l’ipotesi playoff.

Fonte: Gazzetta dello Sport