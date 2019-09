Gazzetta – Le chiavi tattiche del Bologna

Il Bologna, da un punto di vista tattico, si è dimostrata una squadra decisamente duttile nelle prime due partite di campionato, nonostante lo schieramento di partenza sia il 4-2-3-1, giunto con l’avvento di Sinisa Mihajlovic, la squadra tende a cambiare schieramento a seconda delle fasi gioco. In particolare il Bologna tende costantemente a schierarsi a tre in fase difensiva, con il modulo che può trasformarsi in un 3-4-2-1 o in un 3-4-3. Nel primo caso è Dijks a salire al livello della linea dei centrocampisti con l’altro terzino deputato a fare il terzo di difesa, mentre Orsolini scende a fare il quarto di centrocampo, Soriano e Sansone invece agiscono alle spalle dell’unica punta, nel secondo caso invece è Medel che, mettendo in atto la salida lavolpiana, arretra in mezzo ai due centrali di difesa permettendo sia a Tomiyasu che a Dijks di salire al livello dei centrocampisti, con Soriano chiamato ad abbandonare la posizione di trequartista. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.