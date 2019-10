Gazzetta – Lazio questa sera impegnata in Europa League

La Lazio, prima dell’impegno di domenica con il Bologna, si appresta ad affrontare una partita che per alcuni aspetti è fondamentale. Seconda giornata dei gironi di Europa League e i biancocelesti ospitano il Rennes che lo scorso anno ha strappato la Coppa di Francia al PSG. L’importanza dell’incontro è dovuta alla classifica del girone non così rosea per la squadra di Inzaghi che al debutto ha perso con il Cluj e arriva da cinque sconfitte consecutive nelle competizioni europee. Nonostante questo la squadra scenderà in campo ampiamente rimaneggiata, confermati Strakosha, Immobile e Acerbi, mentre Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Leiva si accomoderanno in panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.