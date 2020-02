Gazzetta – Largo ai giovani in mezzo al campo

Giovani, forti e dal capello biondo. Non sono modelli, sono gli interpreti del centrocampo rossoblu. Già perché dato l’infortunio di Medel e l’assenza per squalifica di Poli, a poter comporre la mediana bolognese sono rimasti solo loro tre. Jerdy Schouten, Mattias Svanberg e Nicolas Dominguez in settimana lotteranno per due maglie da titolare nella sfida contro la Roma.

Dopo le ultime convincenti uscite, il più pronto a fare il salto di qualità sembra essere Jerdy Schouten. L’olandese ha faticato molto ad entrare nelle rotazioni di Sinisa. Complice anche l’infortunio a Castelrotto che gli ha fatto saltare tutta la seconda parte di preparazione. Le capacità di incontrista dell’olandese stanno fiorendo, aiutate molto anche dal fisico importante del ragazzo.

Dominguez invece dopo un avvio con gli effetti speciali, già titolare alla seconda in rossoblu, è tornato in panchina nelle ultime due. Non di certo una bocciatura. Il ragazzo ha bisogno di inserirsi maggiormente nel gruppo, ma ha già mostrato di avere i colpi del campione. Infine Svanberg, tatticamente forse il più acerbo, ma considerato da Mihajlovic come un vero jolly di centrocampo.