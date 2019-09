Gazzetta – Lappalainen verso la panchina

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna riporta le possibili formazioni dell’impegno di questa sera valido per la qualificazione a Euro 2020 e che vedrà contrapposte Italia e Finlandia. La partita può essere un occasione per i tifosi del Bologna di vedere in azione il giovane attaccante Lassi Lappalainen, di proprietà dei rossoblù, ma in prestito al Montreal Impact dove ha avuto un ottimo impatto mettendo a segno 4 gol in 7 partite di MLS.

Il classe 1998 va però verso la panchina, con l’allenatore Kanerva che ha preferito affidarsi al tandem Tuominen–Pukki, in particolare quest’ultimo rappresenta il maggiore pericolo per gli azzurri dato il suo grande stato di forma, con la maglia del Norwich infatti in questo inizio di Premier League sta stupendo tutti con una media gol superiore a una rete a partita.