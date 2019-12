L’abbraccio social di Arianna per Sinisa

Arianna Mihajlovic è una donna forte che non si è mai nascosta in questi mesi, non ha mai lasciato solo il marito e lo ha accompagnato in quella che è stata e continua ad essere la partita più dura per lui.

Sinisa che l’ha definita addirittura più coraggiosa di lui non può che essere fiero di trovarsi accanto una donna in grado di farlo sentire importante anche nelle difficoltà e che non smette mai di dimostrare apertamente il proprio amore nei suoi confronti. Dopo il riconoscimento che ha visto il tecnico rossoblu diventare cittadino onorario è arrivato puntuale il post Instagram dove Arianna ha reso omaggio al marito, immortalato in una foto sorridente e pensieroso.