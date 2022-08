Gazzetta – La vittoria di Mihajlovic

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina racconta la serata vissuta dall'allenatore serbo: "Tuta bianca e volontà di ferro, copricapo blu e mano che batte sul cuore, era comparso sul campo alle 21,13 mettendosi immediatamente in panchina. Applausi, gente in piedi e sguardi rivolti soprattutto a lui". Sinisa non ha voluto mancare il primo appuntamento della stagione, e sul campo ha mostrato che la sua squadra è partita con il piede giusto: primo tempo di qualche idea e tanta schiuma, ripresa più agguerrita e ordinata. Alla fine la vittoria, meritata, è stata dedicata anche a Mihajlovic.