Gazzetta- La squadra vuole i primi punti contro una big

Un campionato fa il Bologna sapeva vincere con le grandi, come testimoniano le vittore contro Napoli, Roma, Inter e Atalanta, dove l’unica sconfitta dei bergamaschi in trasferta è avvenuta proprio al Dall’Ara.

Quest’anno invece il trend è completamente diverso, con zero punti fatti contro Milan, Lazio, Inter, Roma e Napoli. Per la gara di stasera, Mihajlovic pensa di proporre Dijks a sinistra e Tomiyasu a destra, concedendo un turno di riposo a De Silvestri. Al centro della difesa ancora Medel-Danilo. Torna Schouten, al suo fianco più Dominguez che Svanberg. Davanti i soliti, con Vignato, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio, con Orsolini pronto a subentrare. Ancora non convocati Skov Olsen, Sansone e Ravaglia.

Fonte-Gazzetta