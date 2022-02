Gazzetta – La sfida tra Sarri e Mihajlovic, tra stima e rivalità

Oggi incrocio importante tra Sinisa Mihajlovic e Maurizio Sarri, tra grande rispetto e stima reciproca

Rapporto poi consolidato da una mangiata in Toscana tra una fiorentina e un buon Chianti; amici, ma nemici, con Sinisa che all'andata dimostrò a Sarri che non basta essere più forti per vincere, e che ad oggi spera in una risalita di condizione dei suoi per provare a portare a casa anche questa sfida, in un periodo così delicato, con De Silvestri squalificato e Arnautovic che necessità di tornare a segnare al più presto possibile. La Lazio sarà uscita certo traumatizzata dalla partita di Coppa contro il Milan, quarta pesante sconfitta, tra cui la prima fu proprio il 3-0 inflitto dal Bologna all'andata, ed anche Luis Alberto, che probabilmente partirà titolare dopo la panchina iniziale contro il Milan, riconosce le insidie di questa sfida. La grande novità in casa Lazio riguarda la presenza ormai certa di Ciro Immobile, dato in forte dubbio dopo essere uscito contuso dal San Siro, ma che invece stringerà i denti e guiderà l'attacco biancoceleste.