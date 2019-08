Gazzetta – La serata di Mihajlovic il guerriero

Mihajlovic ha voglia di ricominciare. Il tecnico sta cercando di ritrovare la normalità dopo quei 44 giorni di ospedale. Nella giornata di ieri l’allenatore ha condotto l’allenamento di rifinitura e oggi prepara il proprio ritorno al Dall’Ara, un teatro pieno pronto ad esplodere al suo rientro. Saranno più di 25.000 le presenze allo stadio, con la curva che ha già provveduto ad organizzare un’accoglienza da brividi e il presidente Saputo che siederà in tribuna per seguire la sua squadra.

Sinisa questa partita vorrà vincerla a tutti i costi, specialmente dopo la delusione di Verona. La combattività di Mihajlovic ha colpito chiunque, anche i propri giocatori. Tanjga ieri in conferenza stampa confessava come la sorpresa del tecnico abbia shockato anche in modo negativo alcuni dei suoi ragazzi. Da stasera il tecnico rossoblu cercherà la replica degli ultimi 4 mesi dello scorso campionato, quando il Bologna trasformò l’ex Littoriale in un fortino. Poi ci sarà il momento della famiglia, complice la sosta per le nazionali, in attesa del secondo ciclo di cure. Un uomo sempre in battaglia.