Gazzetta-La probabile formazione rossoblu al ritorno in campo

Il Bologna è pronto al ritorno in campo e pensa già alla Juventus.

Mihaijlovic non vuole assolutamente steccare alla ripartenza e prova quella che sarà la formazione titolare contro i campioni d’Italia in carica.

Confermatissimo il 4-2-3-1 con il solito Skorupski tra i pali. Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks a comporre la linea difensiva. In avanti, Orsolini, Soriano, Barrow dietro a Palacio.

E’da ricordare l’assenza per squalifica dei vari Bani, Schouten e Santander.

Fonte: Gazzetta dello Sport