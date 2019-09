Gazzetta – La pagella di Lappalainen

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ha pubblicato le pagelle dell’incontro tra Finlandia e Italia valido per le qualificazioni a Euro 2020.

Il classe 1998 Lassi Lappalainen, di proprietà del Bologna, ma in prestito al Montreal Impact, ha disputato una buona partita, risultando tra i migliori dei suoi. Il quotidiano evidenzia come il giocatore sia tra i più tecnici della sua nazionale e proprio i suoi movimenti tra le linee hanno più volte messo in difficoltà la retroguardia azzurra, la sua è una partita da 6, meglio di lui solo l’idolo di casa Pukki con 6,5.