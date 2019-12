Gazzetta – La moviola di Bologna-Milan

Una partita non troppo complicata quella gestita da Chiffi che però non è superlativo. Due i rigori assegnati nel match di ieri sera, su due azioni molto simili. Il primo assegnato a Piatek dopo meno di un quarto d’ora: il polacco prende bene il tempo a Bani che gli frana addosso, causando il penalty, giustamente fischiato a favore del Milan.

Azione simile quella del rigore rossoblu. Orsolini sfila il pallone in area del Milan e Hernandez arriva con troppa generosità stendendo il rossoblu. Non bene Chiffi che si esime dall’assegnare il rigore subito, punendo anche Santander per le proteste con un cartellino giallo. Ottima la chiamata di Guida al VAR che fa tornare l’arbitro sui propri passi e dopo un video-check ad assegnare il tiro dagli undici metri.

Per il resto gestione appena sufficiente del direttore di gara. Una sfida nervosa fin da subito tra le due squadre, gestita in maniera nervosa dal direttore di gara. In campo c’è sempre tanta confusione con toni alti tra i rispettivi giocatori.