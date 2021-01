Gazzetta – La lista del Bologna: Pellegri e Nkoulou, due colpi di…frusta

Il mercato di gennaio ha già portato in passato qualcosa di utile al Bologna.

Servirà far qualcosa anche quest’anno, per una squadra alla ricerca principalmente di una punta e di un difensore centrale. Nel primo caso, si sta cercando una punta giovane che possa partire dalla panchina, e l’identikit risponde al nome di Pietro Pellegri, in ottica rossoblù dall’anno passato. Rimangono vivi anche i nomi di Inglese, Lasagna e Lammers, ma l’ex Genoa sembra rispecchiare a pieno il prototipo del centravanti richiesto.