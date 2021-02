Gazzetta – La grande occasione di Skov Olsen

“Voglio vedere Skov, a me questo ragazzo piace, può diventare forte”, ha sentenziato ieri nella conferenza stampa della vigilia Sinisa Mihajlovic. Il tecnico ha anche confermato che si tratta di una scelta tecnica e non dettata dalle condizioni fisiche, che comunque è recuperato nonostante si sia allenato solo due giorni in questa settimana.

Skov Olsen avrà così la sua occasione oggi contro il Parma per riscattare una stagione che finora lo ha visto ai box per infortunio per gran parte del tempo. Per il 21enne danese, nato a pochi chilometri dal Castello dove Shakespeare ha ambientato il suo Amleto, è arrivato il momento di sciogliere ogni dubbio sulle sue qualità e sul suo potenziale, finora espresso solo in parte. “Skov con noi è stato sfortunato – ha continuato Sinisa – con noi si è sempre infortunato quando sembrava sul punto di crescere e ha avuto bisogno del suo tempo per ambientarsi”. E infatti, proprio all’andata contro i ducali aveva segnato il suo unico gol stagionale, salvo poi fratturarsi una vertebra qualche settimana dopo in nazionale. La scorsa stagione fu bocciato come la delusione più forte, anche a causa delle tante aspettative. Dal ritiro però ha cambiato atteggiamento, mettendo in campo anche quell’aggressività che chiede Mihajlovic alle sue punte, ma non ancora la cattiveria. Oggi servirà anche quella, per un derby d’Emilia che sa di salvezza.

Fonte-Gazzetta