Gazzetta – La giornata di Sinisa, allenamento e tv per vedere la figlia

E’ lui il capobranco di Casteldebole. Si allena, osserva i suoi allenarsi, li motiva con i suoi classici discorsi a centrocampo, ma c’è anche tempo per gli affetti.

Ieri Sinisa Mihajlovic è arrivato attorno alle 13 a Casteldebole, per lui solita oretta di corsa e di esercizio fisico prima di osservare i suoi allenarsi e di prendersi una pausa per guardare sua figlia Viktorija presentare in una trasmissione Rai il suo libro dedicato al padre. ‘Non dimenticherò mai la prima volta che l’ho visto dopo 41 giorni di cure’, le parole di Viktorija, sotto gli occhi del padre a distanza davanti a un televisore.

Fonte – Gazzetta.