Gazzetta – La favola di Skov Olsen

Finalmente è arrivato il primo timbro in Serie A per Andreas Skov Olsen. Un gol di grande spessore che sblocca il giovane danese, finora molto timido, forse troppo per il nostro campionato. Che il ragazzo avesse i numeri per sfondare lo si era già capito, oltre ai 5 gol in Under 21 infatti, già contro Udinese e Lazio aveva dimostrato di poter ampiamente appartenere a questi livelli. La rete segnata con disinvoltura al San Paolo potrebbe essere il punto di partenza per l’esplosione definitiva del giocatore.

Dopo il gol, il secondo più giovane del Bologna in A, Skov Olsen ha mostrato sincera riconoscenza per Mihajlovic. Il tecnico ha puntato su di lui schierandolo al posto di un opaco Orsolini ad inizio ripresa. Ora sta solo al danese ripagare la fiducia che il tecnico ha riposto in lui. Stasera probabilmente Olsen potrebbe trovare nuovamente spazio dal primo minuto su quella fascia sinistra che gli fu indigesta contro il Sassuolo. Il Bologna conta su di lui e vuole vedere crescere in casa il proprio nuovo campione.