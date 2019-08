Prossimi avversari – La Cremonese supera il Verona

Domenica 25 agosto comincia la stagione di Serie A per il Bologna e il primo impegno vedrà i rossoblù impegnati al Bentegodi contro il Verona.

Nella serata di ieri la squadra neopromossa in Serie A e allenata da Juric si è vista superare ai supplementari dalla Cremonese, con questa sconfitta termina dunque la Coppa Italia dell’Hellas. La partita ha confermato ciò che gli scaligeri avevano lasciato intravedere sia nella scorsa stagione che nel precampionato, ovvero che sono una squadra che soffre molto i cali d’attenzione: i due gol della Cremonese sono nati proprio in questo modo, mentre il Verona ha dimostrato che la priorità del proprio mercato è quella della ricerca di un centravanti per inseguire la permanenza nella massima categoria.