Gazzetta – La cittadinanza a Sinisa: cerimonia a settembre?

Il tecnico serbo si interroga sulla cittadinanza onoraria: la cerimonia può scalare a dopo l'estate

"Che fine ha fatto la mia cittadinanza onoraria di Bologna?- ha spiegato Sinisa - Mi aveva fatto piacere essere scelto, ma non ho saputo più nulla. Non è una cerimonia che cambierà i miei sentimenti: mi sentirò sempre un po' bolognese". Il Comune fa sapere che l'atto è scolpito nella roccia, con la formalità della cerimonia che dovrà esserne il degno seguito. Il problema però, spiegano a Palazzo D'Accursio, è dovuto al riassestamento post-lockdown e alla prosecuzione della pandemia, che ne hanno posticipato l'assegnazione. Sinisa Mihajlovic è e resterà cittadino onorario di Bologna, ma l'atto pratico dovrà essere inserito in agenda al primo momento/spazio possibile. La sensazione è che la cerimonia possa scalare a settembre, con la stessa Giunta attuale e prima delle elezioni amministrative.