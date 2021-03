Gazzetta – La catena Eataly grande sponsor dello stadio temporaneo?

Lo stadio temporaneo sorgerà nella zona-Caab, vicino al polo agro-alimentare FICO.

I lavori per la ristrutturazione del Dall’Ara partiranno nel giugno 2022, mentre per la costruzione dell’impianto momentaneo, visto che ci vorranno dai 6 agli 8 mesi, si inizierà alla fine di quest’anno o al massimo nel gennaio 2022. Intanto l’ad Fenucci è alla continua ricerca di sponsor per l’impianto momentaneo (che avrà capienza di circa 16000 posti). Uno di questi potrebbe essere Eataly. Il suo futuro, una volta finiti i lavori allo Stadio, sarà destinato alle giovanili e alle Women rossoblù, oltre che ad eventuali concerti. Ancora incerto il nome, il quale potrebbe essere preso dal main sponsor, mentre la struttura dovrebbe essere simile alla Sardegna Arena di Cagliari.

Fonte-Gazzetta