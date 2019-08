Gazzetta – King e Tomy al ballo delle debuttanti

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche un focus su due giovani in rampa di lancio in casa Bologna.

Si tratta di Takehiro Tomiyasu e Michael Kingsley, definiti dalla Gazza ‘giovani adulti’. Entrambi hanno già dimostrato di avere la faccia da duri e per tutti e due potrebbe esserci una occasione al debutto in campionato a Verona. Sia Kingsley che Tomiyasu hanno messo in mostra le loro qualità in Coppa Italia a Pisa, convincendo l’opinione pubblica. Ma se il giapponese è un acquisto di mercato fortemente voluto da Bigon e avvallato da Sabatini ‘Vedrete, sarà una bella sorpresa’, disse il supervisore a Gazzetta, il mediano ha invece sfruttato l’occasione estiva.

Kingsley compirà 20 anni il giorno dopo la partita di Verona, possiede ancora le classiche ingenuità di un classe 1999 ma anche quella sana intraprendenza di chi non si tira indietro. E proprio grazie ad una estate su alti livelli, sfruttando l’assenza di Pulgar e gli infortuni di Dzemaili e Schouten, Kingsley pare aver convinto Mihajlovic e Sabatini. Fino al punto che, chissà, già domenica potrebbe trovare posto nell’undici titolare.