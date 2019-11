Gazzetta – Inter imprendibile in trasferta, Bologna ostico per le grandi

Juventus, Inter, Roma e Napoli, fatta eccezione per l’Atalanta, quest’oggi scendono in campo le squadre che occupano le prime posizioni in Serie A. L’Inter di Antonio Conte è ospite al Dall’Ara contro un Bologna che ha fatto soffrire le big incontrate fino ad ora: un calo d’attenzione e un prodigioso Buffon hanno impedito ai rossoblù di fare punti rispettivamente contro Roma e Juventus.

I nerazzuri si presentano al Dall’Ara con Conte che continua a chiedere rinforzi per allungare la rosa soprattutto a centrocampo, gli impegni infatti sono molti e la rosa dell’Inter non ha così tante alternative. Conte probabilmente risparmierà Sensi per l’impegno con il Dortmund, mentre partiranno titolari Bastoni e Biraghi. In attacco la coppia Lukaku–Martinez, dato il loro stato di forma, si preannuncia un cliente scomodo per la difesa del Bologna. Infine un dato statistico: in questo campionato l’Inter ha sempre vinto in trasferta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.