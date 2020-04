Gazzetta- Taglio ingaggi: ipotesi 10% a marzo e aprile, 20% maggio e giugno

Nella giornata di oggi è attesa una riunione tra i club dove si prenderà una decisione ufficiale riguardo il taglio degli stipendi.

Le società sono unite verso una via comune: quella del taglio degli stipendi di circa il 10% per i mesi di marzo e aprile. Tuttavia si lavora anche per i mesi di maggio e giugno dove la riduzione arriverebbe fino al 20%.

Gravina intanto annuncia: “Possibilità di finire il campionato anche ad ottobre. Impossibile iniziare senza il consenso medico”.

Fonte: Gazzetta dello Sport