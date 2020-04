Gazzetta – Il talento di Dominguez per puntare all’Europa

Non è il ragazzo che davanti alle sfide si tira indietro, Nicolas Dominguez. Arrivato a gennaio, ma acquistato in estate per 7 milioni più 2 di bonus, più una percentuale sulla rivendita, l’argentino ha fin qui avuto un impatto altalenante. Nessuno però dubita del talento del “principe” sudamericano. Scaloni punta di lui per la mediana albiceleste del futuro, esattamente come farà Mihajlovic quando l’emergenza sarà rientrata.

Questa interruzione sicuramente non faciliterà il suo inserimento. Per lui fin qui cinque presenze, di cui una sola da titolare, alternando lampi di talento puro a momenti più opachi. Mihajlovic sa di avere a disposizione un giocatore di qualità e sicuramente lavorerà tutta l’estate per affilare le armi dell’argentino. L’obiettivo è chiaro: renderlo un punto fisso del Bologna del futuro per poi tentare l’aggancio all’Europa.