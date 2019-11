Gazzetta – Il ritorno del leone Sinisa a Casteldebole

Quasi sicuramente non ci sarà contro il Parma, ma ieri, Sinisa Mihajlovic si è palesato a Casteldebole, suonando la carica ai suoi ragazzi. L’obiettivo è tornare a fare il Bologna, quello che aveva sorpreso tutti in avvio di campionato. Commozione e brividi quando ha varcato la soglia del centro tecnico per tornare a fare il suo lavoro.

Durante l’allenamento si è seduto a bordo campo in una delle panchine e affiancato dal duo Fenucci-Bigon ha guardato i suoi ragazzi, studiando la squadra anti-Parma. Si è anche alzato un paio di volte per dare indicazioni alla squadra, che ascoltava attentamente ogni singola sillaba del suo condottiero. Tre ore intense e piene di lavoro per il tecnico.

Sinisa è consapevole che le chances di andare in panchina domenica sono minime, si è perciò pronunciato alla squadra facendo un discorso coi ragazzi di circa 10 minuti. Nel suo discorso ha fatto una sorta di condivisone totale della sua attuale condizione e del percorso di cure che sta seguendo. Il tecnico non lascerà soli i suoi ragazzi e seguirà il match da remoto e ha chiesto alla squadra di reagire alla prestazione no offerta contro il Sassuolo. Miha ha chiesto una cosa ai suoi ragazzi di tornare ad essere il Bologna con gli occhi della tigre di inizio stagione. E se a chiedertelo è questo Sinisa Mihajlovic, non puoi tirarti indietro.