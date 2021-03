Gazzetta – Il ritorno del capitano: Poli può tornare titolare

La stagione di Andrea Poli non è stata fortunata: dopo un inizio promettente, fu subito fuori dai giochi dopo la partita casalinga contro il Parma: frattura al perone e fermo ai box per 7 gare, poi il rientro ma di nuovo uno stop per la partita contro l’Inter.

Ed ecco di nuovo il ritorno in campo dal 1′, al Dall’Ara contro la Roma: 5 reti in 45 minuti e sostituzione all’intervallo. Da lì in poi solo spezzoni, con Mihajlovic che ha sempre effettuato scelte tecniche. Prima la coppia di mediani Schouten-Svanberg(alternato a Dominguez), poi Svanberg-Dominguez, che il tecnico ha utilizzato per avere maggiore dinamicità e aggressività. Ma complice l’infortunio dell’argentino a Cagliari e la squalifica dell’olandese, Poli reclama spazio in mezzo al campo. Anche perchè nelle passate stagioni ha sempre avuto un ruolo centrale nel Bologna, anche in termini realizzativi. E questa sera a Napoli potrebbe toccare a lui, con l’occasione di dimostrare di essere all’altezza, motivato anche dalla nascita della figlia Lavinia.

Fonte-Gazzetta