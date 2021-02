Gazzetta – Rebus Mihajlovic sull’attacco, ma a luglio si ritenterà Arnautovic

Il Bologna attualmente è in zona arancione di classifica e domenica contro il Parma dovrà evitare di finire in quella rossa.

Di fronte ci sarà una squadra che di punte, al contrario dei rossoblù, ne ha acquistate due, oltre a quelle che c’erano già in rosa: Zirkzee e Pellè. Mihajlovic, dopo l’ennesimo mercato senza un numero 9, chiederà ancora una volta ai suoi più cattiveria sotto porta, visto che finora Orsolini e Barrow hanno segnato appena tre gol a testa, mentre Palacio è fermo a uno e il capocannoniere è Soriano con 6 reti. Sinisa domenica dovrebbe mettere i giocatori dove rendono di più, e quindi Barrow tornare largo a sinistra e Tomiyasu, sempre in discussione se debba giocare terzino o centrale, spostato in fascia. Intanto si continua a lavorare per Arnautovic a luglio: l’appuntamento tra il fratello-agente e la dirigenza è fissato per inizio aprile, con una discussione sul futuro del calciatore, post-rossoblù, al Montreal in MLS.

Fonte-Gazzetta