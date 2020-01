Gazzetta: il pagellone del girone d’andata, Mihajlovic da 10

Come di consuetudine la Gazzetta dello Sport ha realizzato una speciale classifica dando i voti a chi si è distinto durante questa prima parte di campionato. Spicca da subito il nome di Mihajlovic, per il tecnico serbo infatti un’annata non facile ma che si è chiusa nel migliore dei modi e che ci fa ben sperare per il suo futuro.

Per lui un 10 meritato che evidenzia ancora una volta la vicinanza da parte di sportivi, tifosi e addetti ai lavori nei suoi confronti. Voto dieci anche per Ciro Immobile, protagonista di un girone d’andata clamoroso e da incorniciare.