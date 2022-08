Gazzetta – Il nuovo Sinisa carica il Bologna

La Gazzetta dello Sport racconta che il tecnico serbo era presente ieri mattina a Casteldebole, così come probabilmente lo sarà anche oggi pomeriggio all'allenamento in programma alle 18,30. "Non molla, non cede, non guarda tanto per guardare, non si sente forte se non si fa forza: è la sua vita e il calcio è il suo nutrimento", si legge sul quotidiano. Ora tocca alla società accontentarlo: Sinisa avrà bisogno di altri 2-3 rinforzi per completare una rosa in grado di ambire a qualcosa in più della solita salvezza tranquilla.