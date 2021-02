Gazzetta – Il nuovo De Silvestri

Sono prove tecniche, ma Lorenzo De Silvestri sta sempre di più scivolando verso il centro: Sinisa lo ha provato infatti sul centro-destra di una difesa a tre, quella che il Bologna usa per impostare da dietro.

Fu lo stesso Mihajlovic, circa un mese fa sotto precisa domanda, ad ammettere come il futuro del suo fedelissimo possa essere quello di centrale, e lui con il suo staff stanno lavorando a questa ipotesi. De Silvestri non è nuovo a cambi di ruolo: lo fece alla Lazio con Delio Rossi, passando da ala a laterale basso, posizione che gli modellò definitivamente Cesare Prandelli a Firenze. Successivamente Lollo è finito per fare il “quinto” del 3-5-2 di Mazzarri al Torino. Quando arrivò a Bologna, l’idea era quella di spostare Tomiyasu al centro della difesa. Adesso per la fascia destra ci sono proprio il giapponese, De Silvestri, Faragò e Mbaye. Le prove tecniche continuano, e nessuno esclude che nonostante gli uomini ci siano, Sinisa non possa ricorrere alla difesa a tre dall’inizio.

Fonte-Gazzetta