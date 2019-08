Gazzetta – Il medico di Sinisa: “In panchina? Non un episodio isolato”

Michele Cavo, uno dei due ematologi del Reparto Seragnoli del Sant’Orsola di Bologna che stanno seguendo Mihajlovic, ha raccontato i giorni che hanno preceduto la partita di Verona e come si è giunti alla decisione di permettere a Mihajlovic di andare in panchina: “Giovedì aveva manifestato un suo desiderio fortissimo di essere in campo, io gli ho risposto che in quel momento non ero in grado di dargli il mio sì, ancora mi sarei riservato di decidere giorno per giorno, sulla base della valutazione della capacità di ripresa del midollo osseo”.

Il venerdì l’ottimismo è salito, ma l’ok è arrivato solo tra sabato e domenica. Sinisa durante la partita ha seguito tutte le raccomandazioni fatte dal medico, e proprio sul Mihajlovic paziente, Cavo si è così espresso: “Sinisa ha dimostrato di essere un paziente esemplare, come sempre è stato durante il periodo di ricovero. Ha fatto tutto quello che gli è stato consigliato, non si è mai sottratto ai consigli”. Ora la speranza di molti è quella di rivedere l’allenatore in panchina anche nel derby contro la Spal, a tal proposito il medico ha dichiarato: “Posso ritenere che quello che è accaduto ieri possa non rimanere un episodio isolato. Di contro però, ci saranno altri momenti in cui seguirà cicli di terapie e in cui questo, quindi, non sarà possibile”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.