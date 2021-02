Gazzetta – Il festival di Sinisa

L’appuntamento per la coppia più strampalata è per giovedì 4 marzo su Rai 1.

Protagonisti Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic: “Sarà divertente, andiamo là e vediamo che succede, la gente si divertirà” – dice Sinisa – “Per fortuna non c’è il pubblico perchè sennò pensa che casino all’uscita, io e Ibra che cantiamo, come due zingari sul palco…”. Un Mihajlovic legato musica italiana: “Io Vagabondo è la mia canzone italiana preferita, ma amo anche Cremonini, Morandi, Antonacci, Ramazzotti, Venditti…”. Un amicizia, quella tra Miha e Ibra, scoppiata quando entrambi erano all’Inter, uno da vice di Mancini e l’altro da giocatore. Un legame che aveva quasi spinto lo svedese ad accettare il Bologna solo per riabbracciare l’amico in panchina. Ora entrambi si ritroveranno sul palco di Sanremo: “Io non so ne cantare ne ballare, ho sentito una volta Ibra cantare una canzone in serbo, male: chissà che schifo viene fuori…”. Il tecnico serbo, che compirà oggi 52 anni, spera in un regalo da parte del suo Bologna nel derby di stasera: i tre punti.

Fonte-Gazzetta