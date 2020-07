Gazzetta-Il discorso di Sinisa

“Il Bologna può e deve migliorare il piazzamento dello scorso anno”. Questo è il messaggio ormai eloquente da parte di Sinisa Mihaijlovic, l’allenatore del Bologna chiede di più per dare un senso al finale di stagione.

Il tecnico rossoblu ha parlato alla squadra nei giorni scorsi per spronare il gruppo a dare il massimo e raggiungere il nono posto ovvero una posizione in classifica maggiormente convincente rispetto a quella della scorsa annata.

Un assist indiretto anche alla società che pare essersi già mossa in ambito di mercato: De Silvestri ed Eder sembrano infatti molto vicini all’approdo in maglia rossoblu.

Fonte: Gazzetta dello Sport