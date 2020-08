Gazzetta – Il Covid ferma Miha

Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al tampone per il COVID-19.

Il tecnico del Bologna, rientrato venerdì dalle vacanze a Porto Cervo, è subito stato sottoposto ai test ed è risultato affetto da coronavirus. L’allenatore sta bene, è asintomatico ma dovrà rimanere in quarantena in albergo per due settimane. Mihajlovic salterà dunque il ritiro di Pinzolo con la squadra, quello che sarebbe stato per lui il primo con il Bologna. Lo scorso anno, infatti, il tecnico non aveva vissuto il pre-campionato con il Bfc a causa della leucemia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.