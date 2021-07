Gazzetta – Il ciclone Mihajlovic trascina il Bologna

La giornata-tipo del tecnico fra urla, insegnamenti, punzecchiature, padel e corsa

Allenamenti doppi, pausa pranzo e poi padel, biciclettate e per il resto urla ai suoi giocatori. E poi alle 8 del mattino, al risveglio corsa fino alle 10, cioè prima dell'inizio dell'allenamento. Un ritiro speciale per lui, dopo due anni in cui non è potuto essere presente, prima per colpa della malattia, poi del Covid. Sinisa è un vero e proprio idolo, sia per i tifosi rossoblù, che per quelli serbi. Un gruppo di quattro ragazzi è infatti venuto dal paese di origine di Miha e lui gli ha fatto regalare un completo del Bologna, scambiandoci poi due chiacchiere. Il vero show di Pinzolo è Mihajlovic, il sergente di ferro che pretende disciplina e rigore nei suoi ragazzi.