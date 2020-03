Gazzetta – Il centrocampo rossoblu non segna, serve uno sforzo extra per l’Europa

Sicuramente il gol non è la specialità del centrocampo rossoblu, ma in questo momento è il reparto più sterile del Bologna. Solo Andrea Poli tra i mediani emiliani è riuscito a gonfiare la rete avversaria. Anche estendendo il reparto fino a Soriano, le marcature del centrocampo felsineo si ferma a 5 marcature, tante quante la difesa.

Sicuramente per vocazione, molti mediani rossoblu, non hanno il gol nelle loro corde, vedi Medel. Sono mancati però gli squilli di Svanberg, Schouten e Dominguez, che hanno sicuramente attitudini offensive, ma raramente riescono ad essere pericolosi in zona gol.

Arrivati adesso nel momento clou della stagione, i rossoblu avranno bisogno anche dell’apporto dei propri centrocampisti per rincorrere l’Europa. Qualche gol extra potrebbe diventare determinante per i rossoblu per centrare il proprio obiettivo. Gli occhi sono tutti sui giovani, che attraverso la crescita e le gioie personali possono issare il Bologna e fare il salto di qualità.