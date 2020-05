Gazzetta – Il Bologna respinge le avances per Orsolini

Tutti pazzi per Orsolini nel calcio che conta, ma il Bologna non intende vendere il proprio talento. Era pronosticabile che il giocatore rossoblu, dopo la stagione ad alto livello, avrebbe attratto su di sé gli occhi indiscreti di tanti club, ma gli emiliani resistono. Il giocatore ha tanti estimatori, non solo dalla Serie A, ma anche dall’estero, Liga e Premier League in particolare.

Oltre alla nota corte della Juventus, anche Napoli, Roma e anche Chelsea sono tra le più interessate al marchigiano. Il Bologna ha ribadito più volte che non svenderà i propri talenti. Da Orsolini a Tomiyasu, passando anche per Svanberg, i rossoblu non hanno intenzione di separarsi dai propri giocatori più talentuosi. L’obiettivo è andare in Europa e a sovraintendere ai lavori ci sarà mister Mihajlovic.