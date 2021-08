Gazzetta – Il Bologna punta tutto su Barrow

L'attaccante gambiano è il partner perfetto per Marko Arnautovic

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, difficilmente Barrow sarà titolare nella prima uscita ufficiale del turno di Coppa Italia: può essere che contro la Ternana venga impiegato in corso d’opera per valutare la sua condizione fisica, e per accelerare il suo inserimento nei nuovi schemi di Mihajlovic che saranno ridisegnati attorno alla prima vera punta centrale, ovvero Marko Arnautovic. La rosea è convinta che il gambiano sia l’attaccante che meglio dovrebbe combinarsi col centravanti serbo-austriaco, e di conseguenza beneficiare degli spazi che il nuovo compagno di reparto potrà aprirgli per gli inserimenti in velocità.