Gazzetta – Il Bologna pianifica. Antov è il futuro: il riscatto è sicuro

Acquisto deciso anche se il bulgaro non arriverà alle presenze previste

Ma nelle gare giocate finora dal centrale bulgaro, contro Cagliari e Roma, Valentin ha dimostrato personalità e si è meritato la conferma per l'anno prossimo. Insieme a lui, nel Bologna del futuro ci sarà Soumaoro, che sarà riscattato a poco meno di 3 milioni di euro. Con meno di 5 milioni, il club si tiene in casa un duo-difensivo che è apprezzato e che man mano convince sempre di più. Antov ha bisogno, al contrario del compagno di reparto, di completare l'adattamento alla vita italiana, campo compreso. Unico errore, fuori dal rettangolo di gioco, è stato quello di violare la zona rossa per una gita con la fidanzata a Venezia. Ma Valentin ha imparato la lezione.