Gazzetta – Il Bologna pensa a Stryger Larsen, ma la trattativa…

La ricerca di un terzino di destra non è una novità in casa Bologna e tra i nomi emersi, l’ultimo in ordine cronologico è quello di Jens Stryger Larsen. L’esterno danese è di piede destro, ma occasionalmente ha giocato anche a sinistra con risultati discreta, una duttilità che a Sinisa piacerà. L’idea del tecnico serbo è infatti quella di spostare al centro Takehiro Tomiyasu nella prossima stagione.

Stryger Larsen è un giocatore dalle spiccate doti offensive ed ha un contratto con l’Udinese fino al 2022. La formazione friulana pare abbia però già identificato il futuro occupante della corsia di destra, aprendo chiaramente all’ipotesi di una cessione dello scandinavo. Al momento, però, non esiste una trattativa tra le parti, anche perché i rossoblu avranno Calabresi rientrante dal prestito. Mihajlovic chiede un profilo di esperienza per aiutare una squadra ricca di givoani e per Larsen si parla di un possibile prestito biennale con obbligo di riscatto.