Gazzetta – Il Bologna non gira

Blitz di Sinisa Mihajlovic all'allenamento di ieri, la speranza è che la squadra inverta la tendenza in vista dell'esordio in Coppa Italia

Prima un discorso alla squadra, poi una video-lezione: Sinisa Mihajlovic è tornato a mettere piede in campo a Casteldebole con tanta voglia di fare e con la volontà di dare una svegliata ai suoi ragazzi in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia.

Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il tecnico serbo farà di tutto per essere in panchina lunedì sera contro il Cosenza, anche se questa è un'opzione da prendere con le molle e soprattutto da valutare giorno dopo giorno, così come le eventuali sue prossime presenze durante la settimana al campo di allenamento di Casteldebole. Ieri Mihajlovic ha parlato anche di mercato con Sartori e Di Vaio: la rosa è ancora da completare, servono almeno due difensori e un attaccante.