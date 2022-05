Gazzetta – Il Bologna non ci sta: 7 punti in meno per sviste arbitrali

Il Bologna chiama i vertici arbitrali

Nel dopo partita l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha chiesto spiegazioni all'arbitro, soprattutto sul corto circuito che si genera tra direttore di gara e var. Per il Bologna mancano 7 punti in questa stagione per sviste arbitrali, non ha presentato un dossier, ma l'Ad ha alzato la cornetta per confrontarsi anche con i vertici arbitrali: a tutto c'è un limite. Secondo Gazzetta, però, l'arbitro Marinelli avrebbe riconosciuto l'errore di domenica con un laconico 'tutti possiamo sbagliare'. Il Bologna lamenta alcuni rigori, come quello all'andata col Genoa - c'è fallo su Bonifazi - come i due di Napoli, oppure quello di Roma con la Lazio, per non parlare di qualche espulsione eccessiva, Soriano con la Salernitana e Soumaro con il Milan, o di qualche penalty non dato come quello di Orsolini contro la Roma.