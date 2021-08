Gazzetta – Il Bologna gioca per Arnautovic

L'attaccante austriaco pronto a diventare il fulcro del gioco rossoblù

Le ultimi indicazioni che arrivano da Casteldebole parlano di un Mihajlovic che sta insistendo sull'austriaco: vuole che la squadra giochi maggiormente per lui, e non il contrario. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ribadisce come potrebbe essere questa la vera svolta, non a caso la sua rete alla Ternana è arrivata da una magia di Orsolini che poi ha scaricato all’indietro e in piena area proprio a lui, che è lì apposta. Insomma, più opportunista e meno "giochista".