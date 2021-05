Gazzetta – Il Bologna convoca Sinisa “Ci vediamo l’1 giugno”

Miha: "Ho animo zingaro, sto bene ovunque". Intanto Giampaolo ieri era in città

"Per noi non è cambiato nulla, ci vedremo il primo giugno per programmare la prossima stagione", parola di Claudio Fenucci , intervenuto in occasione della consegna del Premio Bulgarelli 2021.

Ieri, a Cava de' Tirreni, è stato consegnato il premio Pietro Santin a Sinisa Mihajlovic che, interpellato sul suo futuro, ha detto: "Se mi trovo bene a Bologna? L' Italia è un paese bellissimo, si sta bene dappertutto. Sono uno zingaro e quindi mi riesco ad adattare al meglio ovunque". Sinisa aspetta una decisione da Lotito, alla ricerca di un sostituto sulla panchina della Lazio dopo l'addio di Simone Inzaghi, anche se i tempi decisionali sembrano lunghi. Il Bologna vuole continuare con il tecnico serbo, ma ha fissato il primo giugno come termine massimo per incontrarsi e parlare del futuro. Intanto, Marco Giampaolo è stato avvistato in città ieri a cena da Danilo&Patrizia, accanto all'Hotel Savoia in zona Pilastro. Non c'è solo però l'ex tecnico di Samp e Torino in lizza per la panchina rossoblù. Piacciono infatti anche i profili che portano a Mazzarri, De Rossi, Di Francesco e Gotti.