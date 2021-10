Gazzetta – Il Bologna aspetta i gol del suo bomber

Il Bologna aspetta il suo bomber, c'è bisogno di Arnautovic per il definitivo salto di qualità

Marko Arnautovic, il grande colpo del mercato estivo del Bologna , è già centrale nella squadra e nel gioco, anche se non si è ancora mostrato come quel bomber implacabile che in molti ritenevano.

E' passato più di un mese dal suo ultimo i gol, e il Bologna sta iniziando a soffrirne: nonostante l'esplosione di Barrow, continua a sentirsi la mancanza dei gol di Arnautovic, che pur gioca e gioca molto bene per la squadra; è il primo ad essere cercato quando bisogna far salire la squadra, è un punto di riferimento, fa a sportellate con tutti i difensori, belle giocate e libera spazio per i compagni. Anche Sinisa Mihajlovic si aspetta molto di più da lui, nonostante lo ritenga già un insostituibile e sappia che non è ancora al top fisicamente. Contro il Napoli per lui un'altra occasione, fermo restando che riesca a recuperare dopo le fatiche che lo hanno costretto a lasciare il campo sabato contro il Milan. Finora 3 gol all'attivo in 794 minuti giocati, ma con l'obiettivo fisso di arrivare in doppia cifra e presumibilmente anche superarla.