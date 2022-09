Gazzetta – Idea Posch-Lucumì: Bologna già con la difesa a quattro?

Il neo tecnico, in vista della gara con l'Empoli, ha provato la coppia Lucumì-Posch, in una linea a quattro dietro che potrebbe essere una indicazione di formazione in vista di sabato. Di fatto, abbandonando la difesa a tre rischia il perno di Siniša Mihajlović, ovvero Gary Medel. Se quelle di ieri sono state prove per il futuro, in attesa che tutti rientrino definitivamente in gruppo, non è dato sapersi, ma è una prima chiara indicazione del cambiamento che vuole portate Motta sullo schema di gioco del Bologna. Per ora, l'incastro perfetto sembra essere quello tra il mancino Lucumì e il destro Posch.