Gazzetta – Idea Nestorovski per i rossoblù. Santander va in Cina?

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe sulle tracce del macedone Ilija Nestorovski (29), l’attaccante è in uscita dal Palermo. Inoltre, sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, i rossoblù continuano a trattare il genoano Christian Kouamé (22), in settimana potrebbe partire una nuova offensiva per l’ivoriano. Per la fascia sinistra piace, invece, Federico Dimarco del Parma (21). Infine, è stata formulata un’offerta all’HJK Helsinki per Lassi Lappalainen, esterno finlandese di 20 anni, potrebbe essere girato in prestito al Montreal.

