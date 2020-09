Gazzetta – Ibrahimovic-Mihajlovic, l’amicizia nata da una testata

Ci ha provato Sinisa a portarlo qui ma non ci è riuscito. Il rapporto tra Mihajlovic e Ibrahimovic dura da 15 anni e prosegue ancora, anche se lo svedese due mesi fa ha rifilato ‘cinque pappine’ all’amico serbo.

Ne ha parlato ieri proprio il mister in conferenza stampa, riferendo di un incontro in Sardegna durante l’estate e la speranza che stasera finisca diversamente rispetto al 5-1 del campionato scorso. Ma il rapporto tra Zlatan e Sinisa non iniziò con un abbraccio. Gazzetta dello Sport racconta gli inizi burrascosi tra i due. Iniziò tutto con una testata di Ibra e tre giornate di squalifica, poi lo svedese venne corteggiato dall’Inter e quando Branca glielo comunicò lui rispose ‘si ma c’è Mihajlovic’. Il serbo, invece, era vice di Mancini e replicò che se si fosse allenato bene per lui non ci sarebbero stati problemi. Lì nacque tutto, un rapporto di 15 anni ora indissolubile.